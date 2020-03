Ilja Richter: Licht aus, Spot(t) an im Lichtspielhaus

Der einstige ZDF-„Disco“-Moderator Ilja Richter gastiert mit seiner Hommage an Karl May erstmals beim Kabarett-Fest. „Licht aus, Spot(t) an!“ könnte es an diesem Dienstag bei „Vergesst Winnetou“ auch heißen, wenn der Berliner Schauspieler das wilde Leben des Dichters nachzeichnet.

„Vergesst Winnetou“ Di 3.3., 20.00, Lustspielhaus (U Hudtwalckerstraße), Ludolfstraße 53, Karten zu 11,- (erm.) bis 31,50: T. 55 56 55 56; www.almahoppe.de