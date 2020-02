"Paris Caligrammes": Die Seine-Metropole in den 60ern

Gerade erst ist Regisseurin Ulrike Ottinger bei der Berlinale für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. Aktuell kommt am Donnerstag ihr Dokumentarfilm „Paris Caligrammes“ in die Kinos, in dem sie sich an die politischen und kulturellen Umbrüche der 60er-Jahre in der Metropole erinnert. Am Sonntag stellt sie den Film im Abaton vor.

„Paris Caligrammes“ So 1.3., 17.00, Abaton (Bus 4, 5), Allende-Platz 3, Karten 9,-/8,-; ww.abaton.de