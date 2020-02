Die Band Santiano – mit voller Kraft ohne Strom

Leinen los für den Ticketverkauf zum großen Santiano „MTV Unplugged“ Konzert am 23. April in der Barclaycard Arena. Die erfolgreichste deutsche Band des letzten Jahrzehnts ist zurück in Hamburg. Dabei zeigen sie, dass ihre Seemannslieder im akustischen Gewand genauso gut live funktionieren wie die Album-Versionen.

Santiano Do 23.4., 20.00, Barclaycard Arena (S Stellingen + Bus 380), Sylvesterallee 10, Karten ab 49,50 im Vorverkauf; www.universal-music.de/santiano