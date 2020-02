Ausstellung: Eine Gruppen-Schau in Bunker-Grau

Die neue Gruppenausstellung in der Bunkerhill Galerie setzt sich mit Malerei in Schwarz, Weiß und Grau sowie der Wiedergabe in Video-, Film- und Fotokunst auseinander. Zu sehen ist auch Ulrike Bolenz’ Bild „Gruppe mit Laura“ (Foto). 15 Künstler sind vertreten.

„Schwarz Weiß Grau“ Vernissage Sa 29.2., 18.00, So 1.3., 17.00-20.00, bis 12.3, Mi-So 17.00-20.00, Bunkerhill Galerie, 5. Stock, (U Feldstraße), Feldstraße 66, Eintritt frei; www.hilldegarden.org/bunker-hill-galerie