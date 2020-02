Krasses Beispiel für Rassismus

Eine der vielen zutiefst irritierenden Szenen dieses Films zeigt, wie ein junger, dunkelhäutiger Anwalt namens Bryan Stevenson (Michael B. Jordan) das Gefängnis von Monroeville im US-Bundesstaat Alabama aufsucht. Stevenson hat soeben erfolgreich eine Harvard-Ausbildung hinter sich gebracht und sich der „Equal Justice Initiative“ angeschlossen, die sich für zu Unrecht inhaftierte und zum Tode verurteilte Menschen einsetzt. Er betritt das Gefängnis, um mit diesen Häftlingen zu reden, und wird vom Justizangestellten zu einer Leibesvisitation gezwungen.

Sein Hinweis, dass diese rechtlich nicht vorgesehen sei, wird ignoriert, er muss sich vollständig ausziehen und sich auch noch verhöhnen lassen – ein Anwalt in den USA im Jahr 1989, ausgerechnet in der Stadt, in der Harper Lee geboren wurde, die mit „Wer die Nachtigall stört“ eines der größten antirassistischen Mahnmale der Literaturgeschichte schrieb. Stevenson muss sich von seinen rassistischen Kontrahenten aufseiten der Strafverfolgungsbehörden nicht nur einmal die Empfehlung anhören, doch das örtliche Harper-Lee-Museum zu besuchen. Die Absurdität könnte nicht brutaler sein.

Der Rassismus ist das Thema dieses ungewöhnlichen und sehenswerten Films von Regisseur Destin Daniel Cretton, der damit eine wahre Geschichte erzählt: Der afroamerikanische Holzfäller Walter McMillian (Jamie Foxx) wurde im Jahr 1988 zum Tode verurteilt, weil er angeblich die erst 18-jährige Ronda Morrison erschossen hatte. Die Jury, bestehend aus elf Weißen und einem Schwarzen, ignorierte das Alibi, das McMillian vorzuweisen hatte, und stützte sich beim Schuldspruch nur auf die zweifelhaften Aussagen zuvor bereits straffällig gewordener Zeugen.

Hier wird die Todesstrafe als tödliche Erweiterung der Sklaverei erfahrbar

Ihre Empfehlung einer 30-jährigen Haftstrafe wurde von Richter Robert E. Lee Key, Jr. in eine Todesstrafe umgewandelt. McMillian saß sechs Jahre lang im Todestrakt, bevor Stevenson seine Rechtsvertretung übernahm und nach einigen Fehlschlägen die Freilassung durchsetzte. Man kann Walter McMillians Fall als eines der krassesten Beispiele rassistisch motivierter Rechtsbeugung in der Geschichte der USA beschreiben. Er starb 2013 in einer sozialen Einrichtung an den Folgen einer Demenz, die möglicherweise eine Folge des im Todestrakt induzierten Traumas war.

Dem Regisseur geht es bei diesem Stoff erkennbar nicht darum, den Genregesetzen des klassischen Gerichtsdramas zu folgen. Die Verhandlung setzt erst im letzten Drittel des Films ein und verläuft ohne dramaturgische Knalleffekte. Stattdessen geht es Destin Daniel Cretton um die Ausleuchtung verschiedener Milieus. Und um die sozialpsychologischen Konsequenzen der Todesstrafe.

Ein Nebenhandlungsstrang befasst sich mit dem Häftling Herb Richardson (Rob Morgan), einem Vietnamveteranen, der wegen der Ermordung eines elfjährigen Mädchens zum Tode verurteilt worden ist. Stevenson kann ihn nicht vor dem elektrischen Stuhl bewahren, und der Film stellt seine Exekution in einer quälend langen, aufrüttelnden Szene nach. Seine Mithäftlinge im Todestrakt, allesamt dunkelhäutig wie er, schlagen mit ihrem Blechgeschirr gegen die Gitterstäbe, während er sich auf seinen letzten Gang begibt. Ein US-Kritiker hat über diese Momente geschrieben, hier würde die Todesstrafe als tödliche Erweiterung der Sklaverei erfahrbar. Man kann dem nur zustimmen.

Schauspielerisch überzeugt das Ensemble bis in jede Nebenrolle. Das gilt nicht nur für die Mithäftlinge, sondern auch für den Belastungszeugen Ralph Myers (Tim Blake Nelson). Weil Sprache auch Milieuzugehörigkeit dokumentiert, ist der Besuch der englischen Originalfassung dringend zu empfehlen – die für Nicht-Muttersprachler zuerst einschüchternde Unverständlichkeit der verschiedenen Südstaatenslangs legt sich schnell.

„Just Mercy“ USA 2020, 137 Min., ab 12 J., R: Destin Daniel Cretton, D: Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson, im Abaton, Studio, Zeise; www.youtube.com