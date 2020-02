Michael Schulte kommt mit neuen Songs in die Freiheit

„Höhen und Tiefen“ lautet der Titel von Michael Schultes neuem Album „Highs and Lows“ (2019) übersetzt, und davon kann der Songwriter aus Norddeutschland nach langen Jahren als YouTube-Musiker, dem vierten Platz beim ESC 2018 und der anschließenden Familiengründung so einiges erzählen. Am 17. März kommt er in die Große Freiheit 36.





Michael Schulte Mi 17.3., 20.00, Große Freiheit (S Reeperbahn),Karten zu 36,95 in der Abendblatt-Geschäftsstelle, Großer Burstah 18-32, T. 30 30 98 98; www.grossefreiheit36.de