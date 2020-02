Tini – der „Violetta“-Star singt im Docks

Wie bei Britney Spears oder Christina Aguilera begann die Karriere der Argentinierin Martina „Tini“ Stoessel im Disney-Universum: Von 2012 bis 2015 spielte sie die Hauptrolle in der Fernsehserie „Violetta“. Mit ihrem ersten Popalbum „Tini“ schaffte sie es 2016 auch in die deutschen Top Ten. An diesem Mittwoch kommt sie ins Docks.

Tini Mi 26.2., 19.00, Docks (U St. Pauli), Spielbudenplatz 19, Eintritt 40,-; www.tinistoessel.com