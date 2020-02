Der Blues Caravan macht Station in Winterhude

An Selbstbewusstsein mangelt es ihr nicht: „A Woman Rules The World“ (Eine Frau regiert die Welt) hat Whitney Shay ihr 2018 veröffentlichtes zweites Album genannt, und tatsächlich hat die Sängerin aus San Diego einiges zu bieten. Nicht nur eine wunderbar aufgeraute Stimme, die die Brücke vom Blues zum Soul schlägt, sondern auch eine beeindruckende Bühnenpräsenz. Die lässt sich am 26. Februar im Downtown Bluesclub erleben, wenn der traditionsreiche Blues Caravan dort erneut Station macht. Das Prinzip ist seit 15 Jahren immer gleich: Drei aufstrebende Musiker kommen zusammen und zeigen, dass der Blues auch in der heutigen Zeit noch brandaktuell ist.

„Für mich ist es beim Blues immer um Katharsis gegangen, um das Vergessenmachen von traurigen Erfahrungen“, sagt Whitney Shay. „Wenn ich es schaffe, dass das Publikum mit einem Lächeln nach Hause geht, dann habe ich meinen Job gemacht.“ Das klingt schon mal vielversprechend, und wer sich auf YouTube ihre Live-Videos anschaut, erkennt sofort: Die Frau verspricht nicht nur, die liefert auch.

Eine Gemeinsamkeit mit ihren beiden Blues-Caravan-Mitstreitern Ryan Perry und Jeremiah Johnson, die zwar eher für gut abgehangenen Südstaaten-Bluesrock stehen und entsprechend etwas weniger expressiv sind, aber natürlich auch die Lizenz zum Gutelauneverbreiten besitzen. Besonders schön könnte es werden, wenn die drei gemeinsam auf der Bühne stehen, diese Hoffnung nährt jedenfalls ein stimmungsvolles Video, das die Plattenfirma Ruf Records vorab zur Tour gepostet hat.

Blues Caravan mit Whitney Shay, Jeremiah Johnson und Ryan Perry Mi 26.2., 19.00 (Einlass), Downtown Blues Club (Bus 179), Otto-Wels-Straße 2, Karten zu 24,90 im Vvk.; www.eventcenter-hamburg.de