Hamburger Pianosommer: Acht Hände an 88 Tasten

Damit sich vier Star-Pianisten in einem Konzert nicht in die Quere kommen, bedarf es einer besonderen Harmonie. Beim Pianosommer am 22. August in der Elbphilharmonie zeigen Sebastian Knauer, Martin Tingvall, Joja Wendt und Axel Zwingenberger, wie das mit gemeinsamer Improvisation bestens gelingt.

Hamburger Pianosommer Sa 22.8., 11.00, Elbphilharmonie, Großer Saal (U Baumwall), Platz der Deutschen Einheit, ab 85,- im Vvk.; www.elbphilharmonie.de