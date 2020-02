Anime-Action-Fantasy: „Saga Of Tanya The Evil“

Anime-Filme haben eine eingeschworene Fan-Gemeinde. Die darf sich heute auf die Deutsch synchronisierte Fassung von „Saga Of Tanya The Evil“ freuen. In dem Action-Fantasy-Film geht es um einen verstorbenen Angestellten, der als Soldaten-Mädchen in eine Parallelwelt wiedergeboren wird.

„Saga Of Tanya The Evil“ Di 25.2., 20.00, ab 16 J., Cinemaxx Dammtor/Harburg, UCIs Mundsburg/Othmarschen Park/Wandsbek; www.cinemaxx.de; www.uci-kinowelt.de