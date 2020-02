Sagenhafter Progressive-Rock in der Großen Freiheit

Eine kanadische Band mit Frontmann aus Wales und besonders vielen Fans in Deutschland – mit dieser Kombination sind Saga seit über 40 Jahren erfolgreich. Musikalisch zwischen Supertramp und Deep Purple, mit ausgefeilten Texten und dem Sound für große Bühnen, kommen sie zwei Jahre nach der Jubiläums-Tour am 25. Februar in die Freiheit.

Saga Di 25.2., 20.00, Große Freiheit 36 (S Reeperbahn), Karten zu 58,- im Vorverkauf; sagaontour.moonfruit.com