„Die unendliche Geschichte“: Plädoyer für die Fantasie

Michael Endes 1979 erschienener Roman „Die unendliche Geschichte“ zählt zu den Jugendbuchklassikern. Die überbordende Geschichte eines jungen Außenseiters, der in die Bücherwelt eines Antiquariates flieht und eine konkrete Aufgabe in einem Märchenreich mit Namen Phantásien erhält, hat Generationen von Kindern und Jugendlichen bezaubert. Die meisten Bühnenadaptionen des Stoffes fahren das ganz große Besteck der Illusionsmaschine Theater auf: mit opulenten Kostümen und akribisch ausgearbeiteten Bühnenaufbauten.

Bei Mathias Spaan gibt es von alldem nichts zu sehen. Für seine Inszenierung ab dem 21. Februar im Jungen Schauspielhaus hat er sich vor allem ein Ziel gesetzt: in der Fantasie der jungen Zuschauer ab zwölf Jahren sozusagen aus einem Sandkorn heraus eine ganze Welt zu entwickeln. Spaan erzählt das Märchen nur mit den drei Jungdarstellern Fabian Dämmich, Leo Meier und Leonie Stäblein. „Das ist mein absolutes Lieblingsbuch, seit ich 17 Jahre alt war. Und ich wusste immer, dass ich dieses Plädoyer für die Fantasie einmal inszenieren will“, sagt Mathias Spaan. „Aber die Figuren sind auch durch den Film so aufgeplustert, dass mein erster Gedanke war: Wenn es Raum geben soll für die Fantasie, dann müssen wir erst einmal reduzieren.“

Also wirft Spaan die ganze Staffage an Kostümen und Requisiten raus. Seine Erzählung beginnt in einem eingestürzten Theaterraum, wo die Fantasie noch ein wenig glimmt. Wie im Original wird die Hauptfigur des Bastian Balthasar Bux natürlich auch in dieser Version dem Jäger Atréju begegnen, der die Krankheit der Kindlichen Kaiserin heilen will. Dazu muss ihr allerdings ein Menschenkind einen neuen Namen geben, und diese Aufgabe kommt nun eben Bastian zu. Mithilfe seines Begleiters, des Glücksdrachen Fuchur, bricht Bastian in das Land Phantásien auf, erlebt Abenteuer und gelangt so am Ende an den innersten Ort des Landes. Für Bastian, Halbwaise mit depressivem Vater und mobbenden Klassenkameraden, ist es auch eine Fluchtgeschichte, die positiv in seine Realität zurückwirkt.

Mathias Spaan hatte zuvor bereits im RangFoyer „lauwarm“ inszeniert. Ursprünglich selbst Schauspieler, hat ihn gerade die Opulenz von Regisseuren wie Thorleifur Örn Arnarsson in der eigenen Regiearbeit eher zu einem Minimalismus inspiriert. Er möchte die jungen Zuschauer nicht einfach an der Hand nehmen. „Ich bin mir sicher, dass die Zuschauer vielleicht etwas anderes erwarten, aber Theater ist immer eine neue Erfahrung, die auch über das Buch hinausgehen soll.“ Die Darsteller werden sich in das Buch hineinvertiefen, woraufhin die Figuren durch die Spieler lebendig werden. Viele der Rollen werden durchgewechselt. „Ich arbeite viel mit Sounds und Geräuschen, auch damit kann man ein Bild erzeugen. Das Zischen einer Cola-Dose kann viel sinnlicher sein als ein konkretes Bild“, meint Mathias Spaan. Für den Regisseur ist Fantasy das Genre der Stunde. „Ich glaube, dass diese Kraft sehr in den Hintergrund gerückt ist, dass wir die aber sehr brauchen und uns danach sehnen“, sagt Spaan. „Dadurch, dass alles rational erklärt wird, alle Geheimnisse wegrationalisiert werden, gibt es ein Bedürfnis nach einer fantastischen Geschichte, die man nicht sofort entschlüsseln kann.“ Eine Geschichte wie „Die unendliche Geschichte“.

