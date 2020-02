Die 14. Ausgabe des Indoor-Festival-Pioniers „Baltic Soul Weekender“ an der Ostsee steigt vom 1. bis zum 3. Mai am Weissenhäuser Strand.

Gut 500 Veranstaltungen besuchte das Komitee des „Live Entertainment Award“ 2019, der am 30. März in der Frankfurter Festhalle vergeben wird. Aber nur vier wurden für das „Festival des Jahres“ nominiert. Und wie bereits 2011 ist auch der „Baltic Soul Weekender“ (Logo: Baltic Soul) wieder dabei. Nicht schlecht für die kleine jähr­liche Sause am Weissenhäuser Strand.

Die 14. Ausgabe des Indoor-Festival-Pioniers an der Ostsee steigt vom 1. bis zum 3. Mai mit Billy Ocean, DJ Jazzy Jeff, The Real Thing und einer Menge weiteren DJs und Konzerten. Tickets gibt es nur noch ohne Übernachtung ab 77 Euro. Und wer sich vorab einstimmen will, tanzt am 22. Februar bei der „Baltic Soul Night“ im Stage Club mit DJ Friction, Miss Kelly Marie und – vielleicht bald Festival-Veranstalter des Jahres – Dan D. „Baltic Soul Night“ Sa 22.2., 22.00, Stage Club (Bus 3), Stresemannstraße 163, Karten 10,- im Vorverkauf; www.baltic-soul.de