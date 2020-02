Suzanne Vega kommt im Sommer in den Mojo Club

Vor 35 Jahren veröffentlichte Suzanne Vega ihr erstes Album, acht weitere folgten bis 2016. Grund genug für die außerordentlich vielseitige New Yorker Sängerin und Songschreiberin, mit „Luka“, „Tom’s Diner“ und einer Songauswahl aus all den Jahren auf Tour zu gehen. Am 10. Juli kommt sie nach Hamburg in den Mojo Club.

Suzanne Vega Fr 10.7., 20.00, Mojo Club (U St. Pauli), Reeperbahn 1, Karten zu 49,92 im Vorverkauf; www.suzannevega.com