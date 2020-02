Mischpoke: Klezmer-Klänge in Niendorf

Mischpoke ist nach fünf Jahren zurück im Berenberg-Gossler-Haus in Niendorf. Ob in Musik-Cafés oder Konzerthallen, die fünfköpfige Hamburger Klezmerband beweist ihr musikalisches Geschick stets mit viel Spielfreude. Am Freitag präsentieren sie ihr neues Programm „Di eyne Velt“.

Mischpoke Fr 21.2., 19.00, Berenberg-Gossler-Haus (U Niendorf Markt), Niendorfer Kirchenweg 17, Eintritt 12,-