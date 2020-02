Peter Schneiders neues Werk widmet sich Vivaldis Schaffen

Dem Leben und Werk Antonio Vivaldis (1678–1741) hat sich der in Lübeck geborene Autor Peter Schneider gewidmet. In seinem Roman „Vivaldi und seine Töchter“ schildert er den Menschen und Ausnahmekünstler als Visionär und begnadeten Lehrer. Der italienische Barock-Komponist arbeitete unter anderem auch an einem Waisenhaus und gründete mit den musikalisch begabten Mädchen der Institution ein Orchester. Er schrieb einen Großteil seiner Konzert für sie und führte sie auch mit ihnen auf.

Seine Arbeit mit dem ersten Frauenorchester Europas, das auch international erfolgreich war, ist bisher weitgehend unbekannt. Schneider schildert das in seinem Roman, der zugleich eine Mischung aus Forschungsbericht, Essay und szenischer Erzählung ist. Die „Süddeutsche Zeitung“ attestierte dem Stoff bereits „Hollywoodtauglichkeit“.

Peter Schneider Do 20.2., 19.30 Uhr, Literaturhaus (Bus 6, 17), Schwanenwik 38, Eintritt 7, ermäßigt 5 Euro