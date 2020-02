Der kluge Collie ist der Star in „Eine abenteuerliche Reise“

Lassies Geschichte wurde schon unzählige Male verfilmt, fürs Kino ebenso wie fürs Fernsehen. Die „Lassie“-Serie, von 1954 bis 1973 in Kalifornien gedreht, erlangte Kultstatus. In „Lassie – Eine abenteuerliche Reise“ durchquert sie nun Deutschland auf der Suche nach ihrem Herrchen, dem zwölf Jahre alten Flo. Die deutsche Produktion von Regisseur Hanno Olderdissen ist prominent besetzt mit Darstellern wie Anna Maria Mühe, Sebastian Bezzel und Justus von Dohnányi.

Der Film bietet nette Familienunterhaltung, wenn auch mit einigen Schwächen. Flo lebt mit seinen Eltern im Bayerischen Wald. Doch die Vermieterin will die wilde Collie-Hündin nicht länger im Haus dulden. Lassie muss aufs Schloss umziehen, wo sich Priscilla, die Enkelin des Grafen von Sprengel, um sie kümmert. Als Pris­cilla und ihr Großvater an die Nordsee reisen, fährt Lassie mit. Eine verhängnisvolle Entscheidung, denn die Hündin reißt im Norden aus und will Hunderte Kilometer zurück nach Bayern, zu Flo.

Sehenswert sind vor allem die Kinder. Nico Marischka, Enkel des österreichischen Darstellers Georg Marischka, zeigt als Flo eine große Bandbreite – mal fröhlich und frech, dann wieder mutlos und traurig. Auch Bella Bading als Priscilla macht ihre Sache gut. Amüsant Justus von Dohnányi: Als gräflicher Butler legt er großen Wert auf Etikette und feinste Umgangsformen und übertreibt es damit immer wieder. Star ist jedoch Bandit als Lassie.

Schade nur, dass das Drehbuch den Fokus stark auf familiäre Probleme legt. Die Beziehung zwischen Flo und seinem Hund kommt dadurch viel zu kurz. Hinzu kommen kleine Ungereimtheiten, über die das Drehbuch einfach so hinweggeht. Seltsam ist vor allem die Geografie. Von der Nordsee aus nimmt Lassie Kurs Richtung Süden und landet kurz darauf in den mächtigen Felsen der baden-württembergischen Region Neckaralb. Von dort aus geht es nach Nordosten, wo die Polizisten Brandenburger Wappen am Revers tragen, bevor es in Bayern zum Finale kommt. Kinder dürfte dies alles wohl nicht stören. Sie haben ihre Freude an Lassie, seinem frechen Chihuahua-Freund Toots sowie Flo und Priscilla und ihren Abenteuern. Hundefreunde sollten ohnehin Taschentücher mitnehmen. Am Schluss wird es rührselig. Schnief!

„Lassie – Eine abenteuerliche Reise“ D 2020, 114 Minuten, ohne Altersbeschränkung, Regie: Hanno Olderdissen, Darsteller: Anna Maria Mühe, Sebastian Bezzel, Justus von Dohnányi, im Abaton, Cinemaxx Dammtor/Harburg/Wandsbek, Elbe, Koralle, UCIs Mundsburg/Othmarschen Park/Wandsbek, Zeise;

www.warnerbros.de