Folk mit Songwriter Jim Kroft in der Nochtwache

Unterwegs zu sein ist für den schottischen Songwriter Jim Kroft zur Lebensaufgabe geworden. Frustriert von den Mechanismen des Musikgeschäftes machte er sich auf die Reise um den Globus, spielte Gitarre, setzte sich für Flüchtende ein und dokumentierte all das mit seiner Kamera. Sein neues Album „Love In The Face Of Fear“ erzählt davon.

Jim Kroft Do 20.2., 20.30 Uhr, Nochtwache (S Reeperbahn), Bernhard-Nocht-Straße 69a, Karten zu 17,75 Euro im Vorverkauf; nochtspeicher.de