Bei The Darkness in der Markthalle brennt noch Licht

17 Jahre nach dem Hit „I Believe in a Thing Called Love“, Exzessen und einer fünf Jahre langen Trennung brennt immer noch Licht bei The Darkness. Seit der Reunion 2011 sind vier Alben der Briten erschienen (zuletzt 2019 „Easter Is Cancelled“), die den schillernden Hardrock alter Tage nach wie vor gekonnt frisch und dynamisch klingen lassen.

The Darkness Do 20.2., 20 Uhr, Markthalle (U Steinstraße), Klosterwall 11, Eintritt 45 Euro an der Abendkasse