Fury In The Slaughterhouse ganz Selig im Volkspark

Aus ursprünglich nur drei geplanten Konzerten wurde 2017 ein großes Comeback, das diesen Sommer mit einer Open-Air-Tour weitergeht. Fury In The Slaughterhouse ist für enorme Live-Qualitäten bekannt, im Volkspark erhalten die Hannoveraner am 10. Juli Unterstützung von den Hamburger Kollegen Selig.

Fury In The Slaughterhouse, Selig Fr 10.7., 17.00, Open Air am Volkspark (S Stellingen), Sylversterallee 7, Karten ab 61,00; www.fury.de