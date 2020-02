Am Donnerstag startet „Lassie – Eine abenteuerliche Reise“

Für Kino-und Fernsehhunde scheint das Motto der Schwergewichts-Weltmeister im Boxen (They never come back – Sie kommen nie zurück) nicht zu gelten. Im Gegenteil. Wie im richtigen Leben lieben die Zuschauer die vierbeinigen Freunde, egal ob auf der Leinwand oder dem Flachbildschirm. Am Donnerstag startet mit „Lassie – Eine abenteuerliche Reise“ das neueste Abenteuer, das ohne den klugen Collie wohl niemals so gut ausgegangen wäre.

Das Besondere an dieser Version: Lassie bellt jetzt auf Deutsch. Die menschlichen Nebendarsteller sind Nico Marischka, Sebastian Bezzel, Anna Maria Mühe, Justus von Dohnányi, Johannes von Bülow und Matthias Habich. Am Mittwoch stellen Produzent Henning Ferber und Regisseur Hanno Olderdisse den Film vor und bringen auch den/die „Hauptdarsteller(in)“ Bandit mit. Und da geht es auch schon los mit der anekdotenreichen „Lassie“-Geschichte: Das Wort bedeutet im Schottischen schlicht, aber liebevoll „Mädchen“. Für die Filmaufnahmen wurden jedoch fast ausschließlich Rüden verwendet, weil deren Fell voller wirkt.

Die Lassie-Saga beginnt 1938 mit der Kurzgeschichte „Lassie Come Home“, die in der „Saturday Evening Post“ erschien und später zum Roman aufgeblasen wurde. Schon bald witterte auch die US-Filmindustrie ihre Chance und verfilmte 1943 den Stoff. Aber nicht nur der Hund erregte die Aufmerksamkeit, sondern auch die damals erst zehn Jahre alte Elizabeth Taylor in ihrer zweiten Filmrolle.

1954 startete man in den USA eine enorm erfolgreiche TV-Fassung des Stoffs, von der im Laufe der Jahre 19 Staffeln mit insgesamt 591 Folgen gedreht wurden. Immer wieder hilft die Hundedame darin kleinen Jungen. Einer von ihnen, Jon Provost, ist mittlerweile fast 70 Jahre alt und gibt immer noch Autogrammstunden, viele davon in Begleitung eines offiziellen Lassie-Werbehundes. Im Kinderkanal läuft seit 2015 eine animierte Version der Abenteuerfilme. Das Internetportal imdb.com listet insgesamt 37 Filme auf, die den Namen Lassie im Titel tragen.

Lassie und ihre Kollegen Kommissar Rex, Pluto, Rin Tin Tin und „Hund“ (der Bassett-Begleiter von Columbo) haben Fans, und die sind treu. Wenig überraschend, denn schon Franz von Assisi, wusste: „Dass mir der Hund das Liebste sei,/sagst du, o Mensch, sei Sünde?/Der Hund blieb mir im Sturme treu/der Mensch nicht mal im Winde.“

„Lassie – Eine abenteuerliche Reise“ o.A., Mi 19.2., 17 Uhr, Zeise (S Altona), Friedensallee 7-9, Karten 9, ermäßigt 8 Euro