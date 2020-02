Aimee Heaven liest aus ihrem neuen Fantasy-Werk

„Guardians Of Secrets – Der Fluch der Rubine“ heißt Aimee Heavens neuester Teil ihrer Historical-Fantasy-Reihe. Das Buch erzählt von der abenteuerlichen Reise Raffines in die mystische Welt Ägyptens und Griechenlands. Die Hamburger Autorin liest aus ihrem Buch am Dienstagabend in der Bücherhalle Bramfeld (Foto).

Aimee Heaven liest Di 18.2., 18 Uhr, Bücherhalle Bramfeld (Bus 8, 17), Herthastraße 18, Eintritt frei