Filmemacher stellen ihren ungewöhnlichen Krimi „Limbo“ vor

Eine Managerin stößt zufällig auf ein Geldwäsche-Netzwerk. Am selben Abend kreuzen ihre Wege sich mit denen eines in die Jahre gekommenen Kleinganoven, eines verdeckten Ermittlers und eines Wiener Gangsterbosses. Die Filmemacher stellen ihr Werk, das in einer einzigen Einstellung gedreht wurde, im Zeise vor.

„Limbo“ Di 18.2., 19.30 Uhr, Zeise (S Altona), Friedensallee 7–9, Karten 9, ermäßigt 8 Euro