Deine Freunde geben noch ein Zusatzkonzert

Sie rappen nicht über Knarren und Karren, sondern über „Deine Mudder“ und „Hausaufgaben“, und das mit Erfolg: Die Konzerte des Hamburger Kinder-Hip-Hop-Trios Deine Freunde am 28. und 29. März in der Sporthalle sind ausverkauft. Jetzt gibt es Karten für einen weiteren Termin am 21. November – die sind schnell weg!

Deine Freunde Sa 21.11., 17.00, Sporthalle (U Lattenkamp), Krochmannstraße 55, Karten ab 29,47 im Vorverkauf, www.deinefreunde.info