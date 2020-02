„City Of Dances“: Die Stadt wird Zentrum der Tanzwelt

Die Hansestadt wird zum Zentrum der Tanzwelt. Vom 17. bis 23. Februar geht die „7. Biennale Tanzausbildung 2020 Hamburg“ über die Bühne – rund 150 Tanz-Studierende kommen dafür in die Stadt. Eine Besonderheit: Das Netzwerktreffen wird in einer seltenen Kooperation veranstaltet von der Ballettschule des Hamburg Balletts John Neumeier, Kampnagel, dem Bundesjugendballett und K3 – Tanzplan Hamburg. Auch das Publikum ist eingeladen, auf Kampnagel begleitende Tanz-Performances zu erleben. So wird die britische Choreografin Claire Cunningham ihre Lecture-Performance „4 Legs Good“ (18.2., 20 Uhr) präsentieren. Tanzlegende Deborah Hay zeigt „Animals On the Beach & 3 Soli“ (19.2. bis 21.2., je 20.30 Uhr). Und Osmane Sy führt Hip-Hop mit „Queen Blood“ (19. bis 21.2., 20 Uhr) vor.

„City Of Dances. 7. Biennale Tanzausbildung 2020 Hamburg“ Mo 17. bis So 23.2., u. a. Ballettzentrum – John Neumeier und Kampnagel, T. 27 09 49 49, Karten: 12,- bis 40,-; Infos unter www.biennale-tanzausbildung.de