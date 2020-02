Bay-Area-Thrash-Metal der 80er-Jahre in der Sporthalle

Ist das noch ein Konzert oder die bislang härteste Geschichtsstunde des Jahres? Jedenfalls treten am heutigen 13. Februar mit Testament, Exodus und Death Angel drei der stilprägenden Bands des Bay-Area-Thrash-Metals der 80er-Jahre in der Sporthalle an. Da kreiseln die Matten!

Testament, Exodus, Death Angel Do 13.2., 19 Uhr, Sporthalle (U Lattenkamp), Krochmannstraße 55, Karten zu 43,95 im Vorverkauf