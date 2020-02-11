11.02.20 Klassik-Tipp Pianistin Anna Vinnitskaya spielt von Brahms bis Bartók Anna Vinnitskaya Foto: Marco Borggreve 0 0 Als sie 18 Jahre als war, kam sie ganz allein vom Schwarzen Meer nach Hamburg, um Musik zu studieren. Inzwischen unterrichtet die bekannte Pianistin Anna Vinnitskaya (Foto) selbst den Nachwuchs. In der Laeiszhalle spielt sie Werke von Brahms, Bartók, Schumann und Chopin. Anna Vinnitskaya Mi 12.2., 19.30 Uhr, Laeiszhalle (U Gänsemarkt), Johannes-Brahms-Platz, Karten 15 bis 45 Euro ( HA ) Links zum Artikel Tuvia Tenenbom stellt sein neues Werk vor „Acoustics“ in der Elbphilharmonie statt auf dem Lattenplatz Thomas Freitags Europa-Spott im Lustspielhaus