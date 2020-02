„Madame Dubarry“: Stummfilm mit Musik im Metropolis

1919 verfilmte Ernst Lubitsch das Leben der aus ärmlichen Verhältnissen stammenden Mätresse Marie-Jeanne Bécu, Comtesse du Barry (Pola Negri) am Hof von Louis XV. (Emil Jannings) – damals ein umstrittener Film, der heute als Stummfilm-Meisterwerk gilt und an diesem Montag im Metropolis von Marie Luise Bolde am Klavier begleitet wird.

„Madame Dubarry“ Mo 10.2., 19.00, Metropolis (Bus 4), Kleine Theaterstraße 10, Karten 9,-; www.metropoliskino.de