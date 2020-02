"Nashville"-Star Lennon Stella mit Country im Gruenspan

Mit ihrer Schwester Maisy startete die kanadische Sängerin Lennon Stella 2012 gleich richtig los. Direkt nach dem YouTube-Hit „Call Your Girlfriend“ bekamen sie Rollen in der ABC-Serie „Nashville“. Auch solo sind die beiden unterwegs, Lennon singt an diesem Montag im Gruenspan.

Lennon Stella, Kyd The Band Mo 10.2., 20 Uhr, Gruenspan (S Reeperbahn), Große Freiheit 58, Karten 29,45 Euro