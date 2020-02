3 Doors Down feiern den Geburtstag ihres Debütalbums

Nach turbulenten Jahren, dem Tod des Ex-Gitarristen Matt Roberts und Kritik am Konzert bei Donald Trumps Amtseinführung haben die US-Rocker 3 Doors Down 2020 endlich wieder was zu feiern – und wenn es der 20. Geburtstag des Debütalbums „The Better Life“ ist. Am 17. Juni wird der auch im Hamburger Stadtpark begangen.

3 Doors Down Mi 17.6., 19 Uhr, Stadtpark (S Alte Wöhr), Saarlandstraße 71, Karten zu 48,90 Euro im Vorverkauf