"Hamburg kulinarisch" – Vorfrühlings-Menüs schon ab 30 Euro

Mit „Hamburg kulinarisch“ und seinen Ablegern ist es wie mit dem Hamburger Dom: Dreimal im Jahr geht’s rund. Nur dass bei der beliebten, vom Tourismusverband Hamburg initiierten Aktion nicht etwa Bratwürste, Fleischspieße, Liebesäpfel oder Zuckerwatte serviert werden wie im Frühjahr, Sommer und Winter beim Volksfest auf dem Heiligengeistfeld. Vielmehr tischen Restaurants der Metropolregion bei „Hamburg kulinarisch“ ein exklusives Menüangebot auf, um ihre kreative Küche vorzustellen. Vom 8. Fe­bruar bis zum 29. März machen wiederum mehr als 50 mit. Gäste aus nah und fern, aber auch Hamburger können so die kulinarische Vielfalt in der Freien und Gastro-Stadt genießen.

Seit dem Jahr 2006 steht die Aktion „Hamburg kulinarisch“ außer dem „Hamburger Schlemmer-Sommer“ (mit Menüs zum Festpreis von 69 Euro pro Person) und „Hamburg Ganz(s) Weihnachtlich“ (u. a. mit Gänsebraten-Menüs vom Martinstag bis zum 23.12.) auf dem Speiseplan. Mehr als 100.000 Gäste haben dank dieser Angebote bereits kulinarische Entdeckertouren in Hamburg unternommen.

Obwohl die Kochteams feine und edle Zutaten zu neuen Menüs kombinieren, sprich: alles andere als Standardgerichte bieten wollen, geht es schon bei gut 30 Euro pro Person los, etwa in der L’Auberge francais im Grindelviertel. Die Qualität für Freunde guter Küche und fairer Preise soll stimmen, oft mit Drei- oder Viergängemenüs; im Sterne-Restaurant Se7en Oceans (Europa Passage) kostet das Menü 99 Euro, hier jedoch inklusive Weinbegleitung und Kaffee.

Somit dürfte sowohl für Gourmets etwas dabei sein als auch für solche, die es werden wollen. Ebenso für Vegetarier – das Weisse Haus an der Elbe bietet sogar ein veganes Menü. Das Sushi-Restaurant Gong in Rotherbaum lockt – als besonderes Angebot – mit einem „All You Can Eat Menü“. Neu dabei sind die Restaurants Alsterlagune, Böckmann’s Daily Food Market, Fang & Feld in der Elbphilharmonie, das Heimatjuwel und Til Schweigers Bare­food Deli. Viele Menüs werden mit einem speziellen Weinangebot von Rindchen’s Weinkontor abgerundet.

Die neue „Hamburg kulinarisch“- Broschüre mit allen Menüs liegt auch in den teilnehmenden Restaurants, in der Hamburg-Tourist-Information am Hauptbahnhof und am Hafen sowie in Rindchen’s Weinkontoren aus (siehe Internet-Adresse). Und wie immer gilt die Regel: Am besten vorher einen Tisch reservieren! Sowie: Absagen, wenn der Hunger schon zwischendurch kommt!

„Hamburg kulinarisch“ Sa 8.2. bis So 29.3., in ca. 50 Restaurants der Metropolregion