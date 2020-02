„Das Unmögliche zu schaffen, gelingt einem nur, wenn man es für möglich befindet“, ist ein Zitat aus Lewis Carrolls „Alice im Wunderland“. Eine Botschaft, der auch Sascha Braemer Ende der 90er folgte. Mit 23 Jahren jüngster Abteilungsleiter in einer Autofirma, hängte der Berliner seine Karriere an den Nagel und wechselte endgültig an die Nadel, ans DJ-Pult.

2015 konnte man hören, ob sich das gelohnt hat: „No Home“ hieß das erste Soloalbum von Braemer, der mit seinem Tech-House überall auf der Welt gefragt war (und ist) und Berlins Clubs nur noch gelegentlich besuchen konnte. Von Hamburg ganz zu schweigen. Aber am heutigen 8. Februar kommt Braemer zu „Alice im Wunderland“ ins Docks, begleitet von Seth Schwarz, Prismode & Solvane, Sutsche, Mikah und Oliver Hänzen. Die Katzen grinsen. Alice Im Wunderland Sa 8.2., 23.55 Uhr, Docks (U St. Pauli), Spielbudenplatz 19, Eintritt 14 Euro