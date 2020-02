Kampf der Künste mit dem Singer Slam in Ottensen

An jedem ersten Freitag im Monat dringt noch bis spät in die Nacht Musik aus dem Zeise-Kino. Dann steht der SingerSongwriter- Slam an, bei dem in der Vergangenheit schon Größen wie Mark-Uwe Kling, Maxim und Gisbert zu Knyp­hausen gespielt haben. Ein Kampf der Künste, bei dem eine Jury über Wohl und Wehe entscheidet.

Singer Slam Fr 7.2., 22.30 Uhr, Zeise Hallen (S Altona), Friedensallee 7-9, Karten ab 9,90 Euro im Vorverkauf