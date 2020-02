„Gamma Ray“ mit Birth Control im Bergedorfer Lola

Trotz vieler Besetzungswechsel und Abreisen in den Rock-Himmel seit der Gründung 1966 in Berlin macht Birth Control unbeirrt weiter. Nach zwölf Jahren kommen die Hard- und Krautrock-Pioniere mit ihrem ewigen Hit „Gamma Ray“ mal wieder nach Bergedorf in das Lola Kulturzentrum: „Without a body I could fly round the World.“

Birth Control Fr 7.2., 21 Uhr, Lola Kulturzentrum (S Bergedorf), Lohbrügger Landstraße 8, Eintritt 18 Euro