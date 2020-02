Neues aus der Welt des Mikro- und des Nanokosmos im UKE

Mit Experten in den Mikrokosmos reisen, das macht die Aktion „Mikrotarium“ möglich. In verständlicher Form stehen Themen wie die Herausforderung, in menschlichen Knochen DNA festzustellen (Foto) oder der Sinn von Impfungen auf dem Programm.

„Mikrotarium“ 7./8.2., Fr 16 bis 21 Uhr, Sa 10 bis 22 Uhr, Fritz-Schumacher-Hörsaal, Gebäude N30, Universitätskarnakenhaus Eppendorf (Bus 5), Martinistraße 52, Karten pro Vortrag 15 Euro