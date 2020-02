Doku über Genitalverstümmelung an Frauen in Kenia

Als Kind ist Beryl Makogo in ihrem Heimatdorf in Kenia beschnitten worden. Diese grausame Praxis, auch FMG genannt (Female Genital Mutilation), ist in Afrika immer noch weit verbreitet. Sie drehte einen Film über ihre Suche Suche nach einer Operationsmethode, die ihr hilft. Regisseurin und Kamerafrau kommen ins Kino.

„In Search ...“ (OmU) Do 6.2., 18 Uhr, Abaton (Bus 4, 5), Allende-Platz 3, Karten 9, ermäßigt 8 Euro