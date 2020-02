Orange Blue mit neuen Songs in der Großen Freiheit 36

Vor 20 Jahren stürmten Sänger Volkan Baydar und Pianist Vince Bahrdt als Orange Blue die Charts, ihre Hit-Single „She’s Got The Light“ verkaufte sich 400.000-mal. Am Valentinstag spielt Orange Blue in der Großen Freiheit. Das Duo feiert zugleich das Erscheinen ihrer Doppel-CD „White/Weiss“.

Orange Blue Fr 14. 2., 20 Uhr, Große Freiheit 36 (S Reeperbahn), Karten zu 39,90 Euro im Vorverkauf