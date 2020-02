Der große Festival-Sommer in Norddeutschland

Die Metaller waren mal wieder die Schnellsten: Nur 21 Stunden nach dem Start des Vorverkaufs im vergangenen August war das Wacken Open Air 2020 (30. Juli bis 1. August) bereits ausverkauft. Die Festivalpremiere von Slipknot sowie die geplanten Auftritte von Judas Priest und Amon Amarth kamen offensichtlich gut an. Aber der norddeutsche Festival-Sommer hat noch mehr im Angebot, zum Beispiel das knuffig-charmante Headbangers Open Air (23. bis 25. Juli, Karten ab 59 Euro im Vorverkauf) in Brande-Hörnerkirchen mit Pentagram, Vicious Rumors, Leather­wolf, Uli Jon Roth und mehr als 20 weiteren Bands.

Als Erstes ist aber der Jazz in vielen Spielarten von traditionell bis Pop und Crossover dran: Beim Elbjazz (5. und 6. Juni, ab 59 Euro) sind dieses Jahr Moka Efti Orchestra, The Notwist, Moop Mama, Archie Shepp und Wolfgang Haffner im Hafen zwischen Containern und Kränen, zwischen Blohm+Voss-Werfgelände und Elbphilharmonie zu erleben.

Dann haben Festivalbesucher die Wahl zwischen Heide und Deich – oder sie fahren zu den beiden großen Rock- und Pop-Sausen des Nordens mit jeweils mehr 60.000 erwarteten Besuchern: Das Hurricane Festival (19. bis 21. Juni, 199 Euro) auf dem Eichenring in Scheeßel wartet mit den Headlinern Seeed, Deichkind, The Killers, Kings Of Leon und Rise Against auf. Auch Deichbrand (16. bis 19. Juli, 159 Euro) auf dem Seeflughafen Cuxhaven lässt sich nicht lumpen mit Beatsteaks, Nightwish, Steve Aoki, Bilderbuch und Capital Bra & Samra. Auch MS Dockville (21. bis 23. August, ab 109 Euro) in Hamburg-Wilhelmsburg ist spätestens seit dem Vorjahres-Coup mit Billie Eilish und mehr als 25.000 Besuchern ein dickes Ding geworden. Dieses Jahr kommen Faber, Little Simz, The Teskey Brothers und Yung Hurn an den Reiherstieg-Hauptdeich.

Wer es eine Nummer kleiner, aber nicht weniger mitreißend mag: Auf dem Dockville-Areal präsentiert Spektrum am 1. August (ab 49 Euro) wieder Hip-Hop-Stars von morgen. Der erste bestätigte Gast ist es schon heute: Apache 207. Auch das gemütlich-familiäre Müssen alle mit Festival (29. August, ab 42,90 Euro) im Bürgerpark Stade hat schon zwei sehr heiße Eisen im Feuer: Die extrem begehrte Hamburger Techno-Marchingband Meute und die hochgehandelte Hamburger Newcomerin Alli Neumann, die auch bei MS Dockville auftreten wird. Und dann ist da ja auch noch Wutzrock (7. bis 9. August, Eintritt frei) am Eichbaumsee in Hamburg-Allermöhe. 2019 spielten dort Grossstadtgeflüster und Slime umsonst und draußen. Mal sehen, wer dieses Jahr kommt.