Elena Zvirbulis in der Rolle der Blondie Rochen und Franziska Lessing in der Rolle der Cindy Reller (v.l.) stehen am 14 September 2016 während einer Voraufführung zur Musicalproduktion "Cindy Reller" - Voll ins Ohr und mitten ins Herz! auf der Bühne des Schmidt Theater in Hamburg.