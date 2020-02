Knut Terjung trifft Phililogin Martina Bäurle in St.Nikolai

Zu Gast beim ehemaligen ZDF-Mann Knut Terjung ist heute Martina Bäurle. Die Philologin ist Geschäftsführerin der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte und hat schon Menschen in Not aus zahlreichen Ländern helfen können. 250 Stipendiaten haben bisher in Hamburg neue Kraft geschöpft.

„Knut Terjung trifft...“ Mo 3.2., 18.30 Uhr, Hauptkirche St. Nikolai (U Klosterstern), Harvestehuder Weg 118, Eintritt frei