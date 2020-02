Krass im Schmidt: Erkan und Stefan

Sie heißen John Friedmann und Florian Simbeck alias Erkan und Stefan (Foto). Die Schauspieler agierten vom Jahr 2000 an nicht nur in drei Kinofilmen, sie prägten mit ihrem Gelaber („Boah, krass“) die Sprache einer Generation. Auf ihrer Tour spielen sie an diesem Montag im Schmidt: Comedy, Action, Druckmusik.

„Bir, iki, ütsch!“ HH-Premiere Mo 3.2., 19.30 Uhr, Schmidt (U St. Pauli), Spielbudenplatz 24, Karten ab 21,80 Euro