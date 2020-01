Blick hinter die Kulissen beim Tag der offenen Clubtüren

Bevor die Band auf die Bühne des Live-Musikclubs stolpert, ist ja nicht viel zu tun, nä? Zwei Kisten Bier in die Kühlschränke stellen, ein paar Käsebrötchen für die Musiker unter der Folie schwitzen lassen, ab dafür. Wenn es nur so wäre. Denn vor, während und nach den Gitarrenakkorden wird hinter den Kulissen, Backstage und in den Büros im Akkord gearbeitet. Das Programm, die Buchhaltung, das Personal, die Gastronomie, die Abendkasse, die Werbung, die Behörden, das Booking, der Soundcheck und viele weitere Details klingen zwar nicht nach Rock’n’Roll, gehören aber unbedingt dazu. Das ist der nicht zu hörende Backgroundgesang.

Am dritten „Open Club Day“ an diesem Sonnabend gewähren 115 Musikspielstätten in 15 EU-Ländern wieder einen Einblick in den Cluballtag, bevor die Nacht an Fahrt gewinnt. In Hamburg sind fünf Kiez-Clubs dabei, die bei einer kostenlosen geführten Safari erkundet werden dürfen, auch in den Bereichen, die den abendlichen Konzertbesuchern normalerweise verschlossen bleiben. Willkommen im Putzlicht!

Los geht es um 14 Uhr im legendären Kaiserkeller (Große Freiheit 36), wo die Beatles im Oktober und November 1960 58 Nächte abrissen und heutzutage Rock- und Goth-Partys und Underground-Konzerte auf dem Programm stehen. Danach geht es um 14.45 Uhr in eine nicht weniger traditionsreiche Musikkneipe: Ins Lehmitz (Reeperbahn 22) mit seinem 40 Meter langen Tresen und einer ebenso langen Liste an Geschichten und Anekdoten aus über 60 Jahren. Ab dem Lehmitz wird die Clubsafari übrigens komplett barrierefrei.

Nach dem Lehmitz zieht die Gruppe weiter für Führungen und Soundchecks in zwei noch junge, 2015 eröffnete Adressen am Spielbudenplatz: In den Newcomer- und Geheimtipp-Sperrholz-Club Häkken im Klubhaus St. Pauli (Spielbudenplatz 21/22, 15.30 Uhr) und in den Klubhaus-Keller in den tatsächlich wie eine U-Bahn-Haltestelle gestalteten Bahnhof Pauli. Für das Finale öffnet das Molotow (Nobistor 14, 17 Uhr) seine Türen.

Der Gewinner des Publikumspreises bei den diesjährigen Club Awards zählt weit über Hamburg hinaus zu den renommiertesten Livebühnen. Dort beginnt um 18 Uhr auch die Zugabe: Beim Politik-Talk „Quo Vadis, Clubkultur 2020“ diskutiert Clubkombinat-Geschäftsführer Thore Debor mit Parteivertretern von SPD, Die Grünen, Die Linke, CDU und FDP über die aktuelle Lage der Hamburger Clubszene.

Open Club Day Sa 1.2., Start 14 Uhr vor dem Kaiserkeller (S Reeperbahn), Große Freiheit 36, Eintritt frei;