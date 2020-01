Ingrid Wenzel mit Cartoon-Comedy in der Zinnschmelze

Ingrid Wenzel (Foto), Freitag in der Zinnschmelze, ist mit Cartoon-Comedy eine von 20 Künstlern beim Hamburger Comedy-Pokal. In der Hauptrunde spielen die Berlinerin und Co. im K.-o-System in zehn Stadtteilkulturzentren, beim Halbfinale (1.2.) dann in fünf.

Ingrid Wenzel Fr 31.1., 20 Uhr, Zinnschmelze (U/S Barmbek), Maurienstraße 19, Eintritt 15 Euro