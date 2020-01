Grusical „Rocky Horror Picture Show“ im Magazin

Wenn das Magazin-Kino in Winterhude – wie in dieser Woche zum 46. Mal – Geburtstag feiert, darf ein (Kult-)Film nicht fehlen: „The Rocky Horror Picture Show“ von 1975 mit Tim Curry als Dr. Frank N. Furter und Richard O’Brien als Riff Raff (Foto). Wie immer als Version zum engagierten Mitsingen: „Let’s Do The Time Warp Again.“

46 Jahre Magazin Fr 31.1, 20.30 Uhr, Magazin (U Lattenkamp, Bus 20), Fiefstücken 8a, Eintritt je 9 Euro