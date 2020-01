Pianistin Nadejda Vlaeva mit Beethoven im Bechstein Centrum

In der Reihe „Weltklassik am Klavier“ präsentiert das C. Bechstein Centrum immer wieder hörenswerte Pianistinnen und Pianisten bei freiem Eintritt (Reservierung erforderlich!). Am 6.2. ist Nadejda Vlaeva zu Gast, auf dem Programm stehen Werke von Beethoven, Bach, Liszt und Skrjabin.

Nadejda Vlaeva Do 6.2., 19 Uhr, Bechstein Centrum (U Steinstraße), Chilehaus C, Pumpen 8, Eintritt frei, Anmeldung unter T. 986 60 11 40