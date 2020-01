Zum 46. Geburtstag gibt es Kultfilme im Magzin

Auch unrunde Geburtstage müssen gefeiert werden – erst recht in einem der originellsten (und größten) Programmkinos. Und so zeigt das Magazin zum 46. Jubiläum an diesem Mittwoch zwei französische Kultfilme: erst „Die Ferien des Monsieur Hulot“ von und mit Jacques Tati, danach „Die Entführer lassen grüßen“ mit Lino Ventura.

46 Jahre Magazin Mi 29.1., 18 und 20.30 Uhr, Magazin (U Lattenkamp), Fiefstücken 8a, Eintritt je 9 Euro