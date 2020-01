Hamburg von einst und von oben in der Fabrik der Künste

Wohl dem, der ein großes, noch dazu gut sortiertes Archiv hat und Teile davon öffentlich zur Schau stellt – ohne kommerzielle Hintergedanken. Der Fotograf Jürgen Joost, jahrzehntelang für „Welt“ , „Welt am Sonntag“ und einige Jahre auch fürs Abendblatt aktiv, hat für die Fabrik der Künste schon mal seine Schatzkiste geöffnet: Zum 80. Geburtstag Romy Schneiders stellte Joost in den Räumen in Hamm Ende 2018 Fotos, Filmplakate und Magazin-Titelseiten der Film-Legende aus.

Nun hat „Joosti“, wie ihn die Kollegen nennen, erneut in seiner Privatsammlung gekramt und mit der Fabrik der Künste und deren Leiter Horst Werner die Ausstellung „Luftbilder – Hamburg und Norddeutschland von oben“ kuratiert. Die Schau, noch bis zum 9. Februar zu sehen, stützt sich auf Fotografien von Joosts Ex-Kollegen Günther Krüger (1919--2003). Der hatte in den Jahren 1953 bis 1965 Momente festgehalten, die heute Zeitgeschichte spiegeln.

Erinnerungsträchtig für viele Ältere, erstaunlich für manch Jüngere sind die ausgestellten 70 Schwarz-Weiß-Fotos, die Krüger aus der Luft mit einer Linhof Laufbodenkamera und präziser Wahrnehmung für das Wesentliche gemacht hat. Und klar unterteilt ist die Schau in der zweigeschossigen Fabrik der Künste.

Im Erdgeschoss zeigen Bilder die Entwicklung an Nord- und Ostsee. In Cuxhaven, St. Peter-Ording, Timmendorfer Strand und Scharbeutz ist 1956 Urlaubs- und damit Strandburgenzeit – das Wirtschaftswunder lässt bereits grüßen. Das leergesprengte Helgoland hingegen wird gerade erst besiedelt, nachdem es seit 1952 wieder zu Deutschland gehört. Und drei großen Aufnahmen Berlins mit dem Brandenburger Tor von 1964 dokumentieren den Bau der Mauer.

Nach den großen Veränderungen in der geteilten Hauptstadt, in Schleswig Holstein und Niedersachsen zeigt sich im Obergeschoss der Fabrik der Künste der Wiederaufbau, aber auch der Sprung Hamburgs in die Moderne. Fotograf Krüger ist es gelungen, besonderen Blickwinkel auf die schon damals wachsende Stadt zu werfen. Auf dem Rathausmarkt parken 1956 noch Autos, umgeben von Straßenbahnschienen. Die Ost-West Straße (heute Ludwig-Erhardt-Straße/Willy-Brandt-Straße) ist 1959 erst im Bau, an der Rändern stehen noch alte Häuser. Gleichzeitig wird deutlich, wie die Wirtschaft der Freien und Hansestadt und der Bundesrepublik wächst. Krügers Fotos zeigen zudem die wichtige Rolle des Hafens und die insgesamt große Wiederaufbau-Leistung. Darüber hinaus vermitteln seine Bilder, die teilweise auch im Abendblatt gedruckt wurden, präzise die Geschichte der Architektur.

Dazu passend hält Architekturhistoriker und Buchautor Gert Kähler am Sonntag, 2.2. (16 Uhr) einen Vortrag zur Entwicklung Hamburgs.

„Luftbilder – Hamburg und Norddeutschland von oben“ bis 9.2., dienstags bis freitags 15 bis 19 Uhr, sonnabends und sonntags 10 bis 18 Uhr, Fabrik der Künste (Bus 112), Kreuzbrook 10/12, Eintritt frei