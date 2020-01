Eine wahre Kunst-Explosion in der Halle im Westwerk

Es ist schon ein Kreuz mit diesen ganzen Terminen: hier eine Vernissage, die man nicht verpassen sollte (wichtige Leute!), da eine vielversprechende Kuratorenführung (um mitreden zu können), dort die Eröffnung einer kleinen angesagten Galerie (muss man einfach kennen). Und trotzdem bleibt da immer das Gefühl, etwas im prallen Kunstgeschehen der Stadt zu verpassen. Der Kunstdruck ist hoch.

Zumindest was die frei schaffende Szene der bildenden Kunst angeht, gibt es Abhilfe: Zum zweiten Mal tun sich mehrere Hamburger Galerien zusammen, um ihre aktuellen Ausstellungen an einem Ort zu präsentieren: „Second Sight“ von Art Off Hamburg. Schon im vergangenen Jahr, als Art Off Hamburg ins Frappant lud, gab es eine wahre Kunst-Explosion. Und auch dieses Mal prophezeien die Veranstalter, dass das ausrichtende Westwerk auf der Fleetinsel „aus allen Nähten platzen“ wird. Das sollte man sich ansehen.

Bis zum 2. Februar zeigen 23 freie Kunstorte, wie Künstlerinnen und Künstler aus Hamburg, aber auch aus anderen deutschen Städten und aus aller Welt denken, arbeiten, das Gefühlte auf die Leinwand bringen, abstrakt oder gegenständlich, oder auch zu einer Skulptur, einer Installation formen. Mit dabei sind etwa Frappant, Frise, Galerie Oel-Früh, Gängeviertel, hinterconti, Kunst-Imbiss, Künstlerhaus Bergedorf, Künstlerhaus Sootbörn, nachtspeicher23 und noroom gallery. Viele der Kreativen werden während der Ausstellungszeit auch persönlich vor Ort sein, um mit dem Besuch über Kunst und die Welt zu diskutieren.

Dabei will man sich – nicht nur, was den freien Eintritt angeht – von den großen Kulturinstitutionen der Stadt abgrenzen und vor allem kreative Vielfalt präsentieren. Was wiederum den Nährboden für weitergehende finanzielle Förderung ebnen soll, kämpft die Szene doch fortwährend um Unterstützung, was Ausbildung und Arbeitsbedingungen angeht. Die Initiative sieht sich auch als Netzwerk, das die systematische Erhöhung der jährlichen Fördergelder, gemessen an der tatsächlich geleisteten Arbeit, und deren Anerkennung fordert.

Besucher bekommen also nicht nur viel Kunst, Austausch und Anregung zum Nulltarif; den teilnehmenden Galerien wird auch ordentlich Rückenwind

gegeben.

Art Off Hamburg „Second Sight“ bis 2.2., Halle im Westwerk (S Stadthausbrücke), Admiralitätsstraße 74, Di-Fr 16 bis 19 Uhr, Sa/So 12 bis 15, Eintritt frei