Am 14. Juni kommt Alicia Keys in die Barclaycard Arena

Und jetzt alle: „In New York, concrete jungle where dreams are made of ...“ Am 14. Juni kommt US-Superstar Alicia Keys in die Baerclaycard Arena, und auch wenn ihre 15 Grammys nicht ins Gepäck passen, kommen „Empire State Of MInd“, „No One“, „Fallin’“ und viele weitere Hits sicher mit.

Alicia Keys So 14.6., 20 Uhr, Barclaycard Arena (S Stellingen + Bus 380), Sylvesterallee 10, Karten ab 64,75 bis 126,50 Euro im Vorverkauf