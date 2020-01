Nordische Stimmung in Wort, Bild und Ton in der Laeiszhalle

Eis, Schnee, Wasser, Polarlicht, Fjorde, Gipfel. Kühle Klarheit. In Wort, Bild und Ton werden an diesem Sonntag in der Laeiszhalle „Norwegische Impressionen“ erweckt: Das norwegisch-schottische Folk-Duo Kerstin Blodig und Ian Melrose begleitet musikalisch Fotografien von Kai-Uwe Küchler.

Norwegische Impressionen So 26.1., 17 Uhr, Laeiszhalle, kleiner Saal (U Gänsemarkt), Eingang Gorch-Fock-Wall, Karten 22,42 Euro